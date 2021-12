Üks levinud lugu väidab, et kui Prantsusmaa kuninganna Marie Antoinette kuulis, et lihtrahval pole igapäevase leiva ostmiseks raha, olla ta öelnud «Qu’ils mangent de la brioche» ehk «söögu nad siis brioche’i». Lauset, õigemini selle ühte osa on tõlgitud mitmel moel. Kord on see sai, kord munasai, kord kook. Algversioonis mainitud brioche on luksuslik ja rammus sai, mille tainasse läheb ohtralt mune ja võid. Eesti keeles ei ole brioche «briošš», vaid hoopis nupsusai.