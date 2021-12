Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Viimased ajad on pakkunud kummalisi tundmusi. Üha rohkem ja innukamalt räägitakse rahast: rahatarkusest, investeerimise edulugudest, elukallidusest, elektrihinnast. Hinnatõus on üha ägedam, palgad püüavad järele jõuda. Keegi on saavutanud finantsvabaduse, keegi vabaduse finantsidest. Kasvab ebavõrdsus.