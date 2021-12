Eestit on tabanud eri kriiside kaskaad: tervisekriis, majanduskriis, julgeolekukriis, energiakriis. Seisame silmitsi selle sajandi suurimate üheaegsete kriisidega. Paraku on valitsus oma suutmatusega kriise võimendanud ega ole näidanud veenvat kriisijuhtimist. Selle valitsuse psühholoogiline mandaat on läbi saanud ja autoriteet kadunud. Kriisidel sabas löntsiv juhtimine on juba maksnud ja maksab lähemas tulevikus kogu rahvale valusat hinda.