COVIDisse on surnud 1700 eestimaalast – kõlab õudselt! Koroona kujutab endast muidugi hoopis teistsugust haigust kui vähk, millesse igal aastal sureb ligi 4000 inimest ja me ei märkagi, kui see me lähedasi ei puuduta, kirjutab riigikogu liige Priit Sibul (Isamaa).