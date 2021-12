Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Eesti kaubanduspoliitika tegeleb sellega, et meie ettevõtjad saaksid edukalt müüa oma tooteid ja teenuseid (ELi mõistes siseturust väljapoole). Meelitada ligi uusi investoreid ja tagada meie ettevõtjate huvide (eksportööride ja investorite) kaitstus, et tollimaksud alaneksid ja mittetariifseid tõkked väheneksid. Iga lisaprotsent on edusamm ja kasuks meile kõigile.