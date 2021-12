Kunagi kirjutasin demokraatia võimalikkusest või võimatusest ja jõudsin järeldusele, et demokraatia tuumaks on kokkulepitud protseduuri järgimine. Pahasoovijatele, keda mul juba tollal oli palju, tundus see naeruväärne. Mis «protseduur»? Mis paleus see veel on? Paleuseks peab ikka olema rahva võim, üleüldine õnn ja muud seda mõõtu asjad, mitte mingi tindihõnguline «protseduur».