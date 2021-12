Ühistranspordi kärpimise asemel tuleks kaasata arutellu erasektor, et muutunud transpordivajadustega kaasas käia ja inimesed mitte hätta jätta, kirjutab ettevõtja Pirko Konsa (Eesti 200).

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Elutu ja kaks protsenti väiksem arv ministri laual olevas eelarvetabelis on päriselus kellegi äralõikamine ühiskonnast. Me peame endale aru andma, et ühistransport maakondades ei ole mugavusteenus, vaid maal elavatele peredele eluliselt vajalik. Sellega saab inimene kooli, arsti juurde, tööle, poodi, kirikusse. Kui nüüd riigi «tasuta» enam ei saa, siis jääb kaks valikut, kas sõita autoga või kolida ära. Pikas plaanis kolitakse ära ja elu vaikselt ääremaastub ja hääbub.