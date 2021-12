Novembri keskel toimus siinkirjutaja korraldatud humanitaarala teadlaste ja doktorantide sügiskool «Dialoogid maagiaga», mis uuris maagiaga seotud uskumusi, hirme ja funktsioone eri kultuuri- ja ajaruumides – modernismieelsest teadusdiskussioonist kuni nüüdisaegse meedia- ja reklaamikeeleni. Sügiskoolis tõdeti, et maagiafenomeni teaduslik analüüsimine on humanitaaride privileeg ja kohus. Kuigi sellealase materjali uurimisse on nii teadusringkondades kui üldisemalt ühiskonnas kohati suhtutud ka mõningase üleolekuga, leides, et seda ei saa pidada tõsiselt võetavaks uurimisaineseks, on ühiskond maagia ja üleloomulikkusega seotud mõtlemisest ja käitumisest jätkuvalt sedavõrd läbiimbunud, et selle arvesse võtmine ning reaktsioonimustrite seaduspärasuste vaatlemine on kahtlemata vajalik.