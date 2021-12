Vaid 60 protsenti Eesti elanikkonnast on koroona vastu vaktsineeritud. Eri Eesti otstes on põhjendused üsna sarnased, sh – ikka veel! – teadmatus viiruse ohtudest ja vaktsiinide mõjust. Sotsiaalmeedias (SOME) levivad lood, kuidas keegi süstist haigeks jäi või veelgi hullemini põdes. Statistika on küll selgelt teistpidi, aga seda tuleb osata lugeda. Ja annab käänata nii- ja naapidi.

Eestis on keskuse ja ääremaa lõhe. Viirus levis Saaremaa järel ennekõike Tallinnas. Nagu ka New Yorgis ja Milanos, suurlinnades, kus uuendused tekivad ja levivad. Ääremaale jõuavad need viimasena. Kolmas laine laiaski just vähem vaktsineerituid Kagu-Eestis. Seal on riiki vähem – nagu ka usaldust selle vastu.