Põhjamaades ja Balti riikides on elektri börsihind sel nädalal tõusnud enneolematult kõrgeks. Et surve elektritarbija rahakotile liialt ei kasvaks, on nii Eesti kui ka Läti valitsusliikmed välja käinud energia käibemaksu alandamise võimaluse. Postimees küsis poliitikutelt, millised meetmed oleksid praegu elektrituru olukorra leevendamiseks kõige kohasemad?