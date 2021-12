Viljar Kirikal, Viru Keemia Grupi regulaatorsuhete juht FOTO: Erakogu

Eesti peab ka kliimapoliitikas oma rahvuslikke huvisid kaitsma, kuid selleks tuleb need kõigepealt määratleda. Rahvuslike huvide määratlemine ja nende eest seismine on vajalik, et Eesti ühiskond väljuks rohepoliitika protsessist majanduslikult kestlikult, kirjutab Viru Keemia Grupi regulaatorsuhete juht Viljar Kirikal.



Sellel suvel avalikustas Euroopa Komisjon kliimapoliitika kobareelnõu «Fit for 55», mis on ajaloo kõige ambitsioonikam ja mahukam ELi arengut suunav algatus (üle 3000 lehekülje). Jõustununa sunnib kobareelnõu meid oma ühiskonnakorraldust pöördeliselt muutma Brüsseli juhtimise all. Euroopa Komisjon saab veelgi rohkem võimu otsustada, kuidas ja mida me Eestis tarbime ja toodame, millised on toodete hinnad, kui vaba on turg, milliseks kujuneb Eesti sotsiaal- ja maksupoliitika, finantsturg jne.