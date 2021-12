Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tõnis Saarts heitis rohelistele ette, et tuulikud on üks vähestest teemadest, mis erakonnaga seoses meenuvad. Tänaseks on rohepöördest ja taastuvenergiast saanud igapäevased teemad. Rohelised peavad teistelt erakondadelt taas küsima, miks meil ikka veel ei ole meretuuleparke.