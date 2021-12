Kas teate, et 22 vaktsineeritut hoiavad ära ühe inimese nakatumise? Ja et ühe inimese haiglasse sattumise ärahoidmiseks peaksid end vaktsineerima 304 inimest, intensiivravi vajaduse vältimiseks läheb vaja 1054 vaktsineeritut, kirjutab riigikogu liige Signe Kivi.

See info haigekassa kodulehel pani mind uurima, kas mul on 22 vaktsineeritud sugulast-sõpra. Lugesin ja sain kokku. Aga 304, et päästa kasvõi üks inimene haiglast? Nende kokkusaamine võttis kauem aega, aga kui lisasin oma mõttelisse nimekirja vaktsineerimisest teavitanud üliõpilased ja kunstnikest kolleegid, siis oli arv koos. Julgustan kõiki sellist perekondlikku mõttemängu tegema, sest nii võib leida ka kaugemaid sugulasi ja tuttavaid, kes ehk ei pahanda pärimise peale «oled sa?» ja lubavad end vaktsineerimiseks ümber veenda. Sest iga vaktsineeritu aitab elu Eestis avatuna ja õnnelikumana hoida.

Päris imelik oli kaks aastat tagasi kuulda õpetussõnu, et meil tuleb koroonaga koos elama hakata. Miks ometigi, see on ju kõigest haigus ja me saame sellest jagu?! Nagu tulevad ja lähevad aastaajad ja allahindlused ja sügistormid elektrikatkestustega – kannatad paar päeva või nädala ja siis ikka tullakse ja parandatakse... Aga nüüd elamegi pandeemiaga iga päev. Hommikustest uudistest salvestame nakatunute arvu ja kurvastame lahkunute peale mõeldes. See on lõikavalt valus, aga päevast päeva korduv rutiin. Keegi ei oska ennustada, millal tänane «uus normaalsus» vanaks heaks koroonavabaks ajaks tagasi muutub. Mäletate veel, kuidas elasime üle-eelmisel aastal?