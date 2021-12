Tasuta lõunaid pole olemas. Keegi lihtsalt peab selle kinni maksma. See vana tõdemus tuleb appi võtta, kui rääkida kõrghariduse rahastamisest. Aastaid tagasi võeti vastu otsus, et eestikeelse kõrghariduse maksab kinni maksumaksja. Ja eks ta on maksnud ka ning sama soojaga unustanud, et püsimakse puhul jääb summa ju samaks, kulud aga ajas tõusevad.

Seetõttu ongi teenusepakkujad (ülikoolid) hakanud otsima võimalusi, kuidas raha saada ning on leidnud, et tudengitega vigurdades saab neilt ka eestikeelse õppe läbiviimisel raha küsida. Ja mis siin salata – on ka tudengeid, kes on nõus maksma üsnagi krõbedat hinda ainepunkti eest, et aga omale sobiliku eriala selgeks saaks.