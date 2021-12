Hiljutised SKT kasvunumbrid tunduvad liiga head, et tõsi olla. Kvartaalne kasv on 10 protsenti ja prognoositav kogu aasta SKT kasv, mis ei jää palju alla 10 protsendi. Selle näitaja kasvuga oleme kiireimad Euroopas, meie majandus on juba viis protsenti suurem kui selle pandeemia eelsel tipp- ajal! Kas meie majanduses on midagi fundamentaalset muutunud, mis tähendab kiirema kasvu jätkumist ka tulevikus?