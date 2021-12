Tänapäeval on arvamusi, et abielul ei ole mõtet. Mida teie arvate, miks peaks abielluma?

Need inimesed, kes niimoodi mõtlevad, ei peagi abielluma. Mina isiklikult leian, et abielu ei ole, nagu mõned inimesed ütlevad, tühipaljas paber allkirjaga. Lisaks ilusatele tunnetele on see ju ka tunnustus ja teisest inimesest lugupidamine, juriidiline pool ja kõik muu, mis sinna juurde käib. Mina isiklikult olen abielus.