Selle aasta sügisel andis ÜRO peasekretär Antonio Guterres välja raporti «Our common agenda», mis esindab peasekretäri nägemust ülemaailmse koostöö tulevikust järgnevatel aastakümnetel. Peasekretär esitab ka mitmeid konkreetseid ettepanekuid, kuidas ülemaailmset koostööd inimkonna ühiste väljakutsetega toimetulekuks tõhustada. Tulevikku vaatav raport käsitleb põhjalikult laste ja noorte temaatikat. Guterres tõdeb, et on aeg mõelda pikemas perspektiivis ning valmistada noori ja järeltulevaid põlvkondi ette eesseisvateks väljakutseteks. Seetõttu rõhutatakse ka vajadust noori mitmekülgselt ja sisuliselt kaasata, nii ÜRO protsessidesse kui ka neist väljapool.

Aastal 2015 võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni noorte, rahu ja julgeoleku kohta, milles tunnistati esimest korda, et noortel on oluline roll rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamisel ja edendamisel. Võib aga tekkida küsimus, milleks selliseid resolutsioone vaja on? Selle resolutsiooniga kutsuti ÜRO liikmesriike tungivalt üles andma noortele suuremat sõnaõigust ning kaasama neid nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil otsuste tegemisse. Resolutsioon määratleb viis peamist n-ö tegevusvaldkonda: osalemine, kaitse, ennetamine, partnerlus, lahutamine-taasintegreerimine. Näiteks Eestis algatati aastal 2018 esmakordselt noordelegaadi programm, mis on üks noorte osaluse vorm. Noordelegaat kui osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist saab anda oma sisendi noortega seotud teemadel ning tegeleb ka laiema üldsuse teadlikkuse tõstmisega ÜROga seotud teemadel.