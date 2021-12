Tervishoiu valdkonnas ei saa teha nii, et koolitame väiksema rahaga rohkem. Tuleb teha otsuseid, mis toetavad elutähtsate teenuste valdkonnale spetsialistide koolitamist ning samas hoiavad motiveerituna ka need inimesed, kes õpetavad, kirjutab Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor ja Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liige Ulla Preeden.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Rakenduskõrgkoole rahastatakse suuremalt jaolt riigieelarve kõrgharidusprogrammi raames antava tegevustoetuse kaudu. Riiklikul rahastamisel on eelisarendatud loodus- ja täppisteadused ning tehnika, tootmise ja ehituse eriala lõpetajad. Tervishoiuerialad eelisarendatute alla paraku ei kuulu. Olukorda on püütud lahendada ministeeriumite poolt niinimetatud projektipõhise konsensusleppega, mis kehtis aastatel 2016−2020.

Konsensuslepe oli sõlmitud õdede ja ämmaemandate õppekohtade arvu suurendamiseks ja õdede praktikavõimaluste parandamiseks. Tegemist on lähiaastate ühe olulisima hea koostöötahte näitega. Selle leppega võtsid erinevad osapooled vastutuse koolitamise, rahastamise, praktika- ning õppekorralduse eest. Ühtlasi nõustuti, et Eesti tervishoiusüsteemi kestlikkust on võimalik tagada ainult üheskoos tegutsedes.