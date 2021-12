Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Rahanduskomisjon arutas riigieelarvet kolmandaks lugemiseks ette valmistades ministeeriumist tulnud täpsustusi ja vigade parandusi, mis on tavapärane tegevus. Nii on see olnud nii n-ö vana liigendusega eelarve puhul kui ka nüüd tegevuspõhist eelarvet menetledes.