Erakondade toetusküsitluste tõlgendamisel külvab omajagu segadust asjaolu, et osa erakondade puhul erinevad tulemused küsitlusfirmade lõikes märgatavalt. Näiteks pakuvad Emor ja Turu-uuringud, et Eesti 200 toetus novembris oli 19%, kuid Norstat pakub, et see oli umbes 14%. Või võtame näiteks Sotsiaaldemokraadid. Emor pakub, et nende toetus novembris oli 12%, Turu-uuringud ütleb, et see oli 10% ning Norstat, et see oli kuskil 8% ja 9% vahel.