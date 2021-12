Üks kuri ideoloog ütles ligi sada aastat tagasi, et kui võidame lahingu vaenlase peas, oleme võitnud terve sõja. Meie ühine vaenlane, viirus, on kahjuks võitmas lahingut meie terve mõistusega, kirjutab Karin Jallai.

Võideldes koroonaga oleme kaotamas midagi väga olulist – inimlikkust ja headust. Pandeemiad ja sõjad on alati lõppenud, ka praegune õnnetus saab ükskord läbi. Kuid inimestena oleme sõda viirusega juba kaotamas. Üks kuri ideoloog ütles ligi sada aastat tagasi, et kui võidame lahingu vaenlase peas, oleme võitnud terve sõja. Meie ühine vaenlane, viirus, on kahjuks võitmas lahingut meie terve mõistusega.

Loodan, et veel on võimalik jäigalt eri arvamusega inimestel vastastikku andestada ja loobuda edaspidi räigetest süüdistustest üksteise aadressil. Praeguseks teame, et koroonavaktsiin leevendab haiguse kulgu, kuid ei anna 90-protsendilist kaitset nakatumise eest. Seega ravimifirmade lubadus, mille alusel WHO andis kiirkorras loa inimkonna massvaktsineerimiseks, ei pidanud paika. Kahjuks pole ka tõhustusdoosidel lubatud efektiivsust. Viirust levitavad nii vaktsineerimata kui vaktsineeritud ja piirangute kehtestamises ei saa süüdistada vaid vaktsineerimata inimesi.