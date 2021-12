Viinis 30. novembril jätkunud kõnelusi Iraani 2015. aasta tuumakokkuleppe taaselustamiseks ei saa käsitada omaette eesmärgina. Aeg on tõele näkku vaadata. Teisisõnu – kõige vahepeal toimunu taustal oleks õiguskorda esindavatel partneritel ennasthävitav hakata uusi illusioone hellitama. Lähis-Idas kujunenud olukord on täna plahvatusohtlikum kui kunagi varem. Esmane vajadus on selgeks teha, kes on kes ja milles on probleemide sisu. Agressiivne ja äärmuslik Iraani režiim, kelle tuumarelvani jõudmise programmis ega selle jätkumises pole mingit kahtlust, suutis hiljuti edukalt teostada klassikalise vangerduse.