Valitsus eraldas reservfondist 5,5 miljonit eurot piima- ja lihasektorile, kuna «kokkuostuhinnad kõiguvad ja ostusöödakulud suurenevad». Kui on poliitilist tahet, siis lehmadele ja emistele ikka raha leiab. Valdkonnad, mis sõnades ja seaduse silmis on olulised, jäävad külma kõhuga vahenditeta. Kui põhiseaduse preambul seab Eesti riigi eesmärgiks keele ja kultuuri säilimise, siis riik poliitilise otsustusmasinana nende rahva seatud ülimate sihtide nimel piisavalt ei pinguta. Ametist lahkuv muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie küsis Eesti Ekspressis (20.10) kurjakuulutavalt: kas meie kultuuripärandi kaitse käib meile üle jõu?

Eesti ligi 5300 ehitismälestisest on 80 protsenti eraomandis. Kolmandik riigi kaitse all olevatest ehitismälestistest on hävimisohus, heas seisus vaid veerand mälestistest, sama paljud mälestised on kasutuseta. Viimastel aastatel veidi suurenenud restaureerimistoetused pole seda trendi muutnud ja remondivõlga vähendanud. Sügisel lõppenud toetuste taotlusi esitati 14 miljoni peale 470 objektile! Nüüd siis toetuste vähendamine, millest ei jätku isegi avariitöödeks.