Toimetaja Mihkel Kunnus FOTO: Margus Ansu

Selline järeldus tabas mind pühapäeval. Käisin lapsega Supilinna taga kelgutamas. Haruldaselt ilus ilm detsembri alguse kohta. Paks krudisev lumevaip ja ere päikesevalgus. Kunstlumemasinad huugasid. Koju jõudes nägin uudisnuppu, et Tallinna FCI Levadia tuli just meistritiitlile Sportland Arenal peetud kohtumises. Eestis peetakse detsembris kunstmuruga ja köetaval väljakul jalgpallivõistlusi, diislipilve mattuvad traktorid koristavad teedel lund ja kõrval toodetakse elektri abil lund. Kui selline meelelahutuslik mikrokliimainseneerlus on asjakohane, siis järelikult on energia veel väga odav.



No need näited on puhtalt silmaga näha. Samas vaesus tõmbub peitu, külmetab vaikselt oma urus. Ja on täiesti selge, et praegune energiahinna tõus lööb paljudel peredel eelarve lõhki. Kas ei saaks kuidagi – piltlikult ja kujundlikult, eks – staadionikütet vaesemate elanike majadesse suunata? See kujund lööb aga arvatavasti häirekellad üürgama neil, kellel on need ülitundlikud seaded häälestatud sotsialismiohule. Ja need kellad annavad juba mõnda aega häiret. Aga noh, igasugused muud häirekellad undavad ka vahetpidamata.