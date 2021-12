Igal pool lumised väljad. Kõrgel taevas kisavad linnud, eemalt kostab huntide ulgu ja hirvede kummastavat haukumist. Karu ja põtra pole veel näha. Orientiiri ei ole, riideid on seljas selle linnalapse jagu, kes ei taipa, et miinus kümme kraadi pole just tenniste ja õhukese nahktagi ilm. Vaikselt-vaikselt langeb lund. Öösel on loota põhjavalgust ehk virmalisi, neid veiklevaid värvilisi päikesekardinaid.