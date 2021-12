Endine riigi peaprokurör Lavly Perling. FOTO: Eero Vabamägi

Eesti vajab kvaliteetseks debatiks ja arenguhüppeks parempoolset poliitikat, kirjutab endine peaprokurör ja poliitik Lavly Perling (Isamaa).



Hetkel kulgeb debatt vaid vasakul. Tulemuseks on tasuta asjade ja üha enamate toetuste lubamine, mis ei ole jätkusuutlik ega too Eestile pikas perspektiivis mingit majanduslikku edu, mille kaudu kasvaks kõikide inimeste heaolu. Poliitikamaastiku paremtiivale püüab end küll istutada räuskav populistlik jõud, kuid neil pole parempoolse maailmavaatega palju pistmist.

Kohalikud valimised on möödas. Koalitsioonilepped on sõlmitud ja volikogud üle Eesti kogunenud. Kui meenutada möödunud valimisi, siis teame, et kõige rohkem arutati sünnipäeva-, ranitsa-, peretoetuste summade üle ning tasuta teenuste ja asjade teemal, puudutas see siis transporti, lehevedu või internetti.