Tänu taevale, Eestis leidub neid, kes taipavad, et kodanikupalga küsimus on lahutamatu osa maksudebatist. Aivo Vaske artikkel seitsme nõuandega (PM 18.11) maksusüsteemi muutjatele andis sellele igatahes kinnitust. Kodanikupalga kasutuselevõtt mõjutab maksusüsteemi isegi siis, kui ühtki maksu ei muudeta ega lisata, kirjutab MTÜ Kodanikupalga Ümarlaud Eestis juhatuse liige Jaanus Nurmoja.

Euroopa kodanikualgatus «Tingimusteta põhisissetulekud kogu EL-is» las kogub allkirju – algatus taotleb seda ja ainult seda, et Euroopa Komisjon teeks ettepaneku põhisissetuleku kasutuselevõtu protsessi käivitamiseks. Rakendamise üksikasjade otsustamine aga on liikmesriikide pädevuses. Seda enam on maksureformi ja kodanikupalga üheaegne luubi alla võtmine Eestis juba praegu igati asjakohane.