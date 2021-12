Eesti riigikaitse edeneb hästi. Hiljutine lisaõppekogunemine Okas oli väga julgustav kogemus – see õnnestus igakülgselt väga hästi. Idapiirile ajutise traattõkke rajamine toimus plaanipäraselt. Eelarve arvudest on juba räägitud. Aga kahjuks muutuvad kogu aeg ka meid ähvardavad ohud ning seega ei saa Eesti riigikaitse kunagi valmis ja mõistagi vajab suur osa riigikaitselisest varustusest pidevat uuendamist, moderniseerimisest rääkimata. Nii et ka töö riigikaitse rajamisel ei saa kunagi otsa, vaid pigem kasvab ja muutub kogu aeg ka keerulisemaks, tehnoloogiliselt mitmekesisemaks, ja – tõhusamaks.

Riigikaitse asjus on vast juba kõigile pähe kulunud «kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust...» ja nagu teame, on Eesti riigikaitsekulutused seda tublisti ületanud ja ületamas. Siit tulebki järgmine teema, mille võtmesõnaks on tõhusus. Ka majandusmehed räägivad kulutõhususest, see tähendab, et sama raha eest peab saama rohkem, raha – ja üldse ressurssi – tuleb tõhusalt ja tõhusamalt kasutada. Millest tõhusamalt? No näiteks varasema ajaga võrreldes, kuid kindlasti võrreldes potentsiaalse vaenlasega. Eriti kui see võimalik vastane on Eestist igas mõõtes kordades ja koguni suurusjärkude võrra suurem.