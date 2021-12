Venemaa stagneerub ja tema agressiivse välispoliitika taga on sisemised probleemid, leiab Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu.

Venemaa president Vladimir Putin taotleb Põhja-Ameerika ja Euroopa liitlastelt juriidilisi garantiisid, et NATO ei laiene rohkem itta. Sisuliselt nõuab ta, et muudetaks Washingtonis 1949. aastal sõlmitud Põhja-Atlandi lepingu 10. artiklit, mis ütleb: «Lepinguosalised võivad üksmeelsel nõusolekul kutsuda lepinguga liituma kõiki teisi Euroopa riike, kes on käesoleva lepinguga liitumisel valmis lepingu põhimõtteid edasi arendama ning toetama Põhja-Atlandi piirkonna julgeolekut. /…/.»