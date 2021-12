Kui ma veerandsajandi eest Tartu Ülikooli tulin ja hakkasin lugema kursust kvantarvutite alustest, oli kvantinformaatika buum maailma teaduskeskustes juba alanud. Nüüd teatas IBM, et nad on murdnud saja kvantbiti psühholoogilise barjääri, ehitades ülijuhtidel rekordilise 127-kvantbitise arvuti. Siiski sellega praktikas palju teha veel pole ja saavutus on eelkõige märgiline hüpe kvantinfotehnoloogia arengus. Millal see areng algas ja miks ta nii aeglane on?