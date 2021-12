Eesti keeles on kõlaaistingul põhinevaid hüüdsõnu hinnanguliselt 700–800 ning murretes rohkemgi. Lisaks imbuvad need tüved teistesse sõnaliikidesse: nii moodustatakse nendest sobivate lõppudega viisimäärsõnu nagu klirdi, kõldi, volksti, lupsti, kolksti, lahinal, pahinal ja tegusõnu, näiteks klirisema, kolisema, vuhisema, susisema, vääksuma. Kõlaaistingutel võivad põhineda nimisõnadki, näiteks palliplatsilt kostvad mütsud või raadiosaateid sisse juhatavad kõllid. Muud laadi muljet kätkevad endas kribu-krabu, silme ees tantsisklev sigrimigri ning peas keerelev virvarr. Tühja-tähja me edasi ei räägi ning vahest ampsame ainult nipet-näpet. Asi ei ole seega alati just kõla, vaid laiemalt mingi mulje või aistingu vahendamises.

Kõlasõnu on paljudes keeltes, eriti rikkalikult Aafrikas ja Aasias kõneldavates, lähedasematest muidugi soome, aga ka näiteks leedu keeles. Keeleteadlane John Haiman väidab, et kõlasõnadel, mis keelte grammatika kirjeldusse ei taha hästi mahtuda, on oluline roll inimkeele kujunemisloos. Nimelt peab ta sedalaadi väljendusi häälega tehtavateks žestideks, mis mitte ei jutusta, kuidas asjad on, vaid näitavad ehk tsiteerivad. Kõlasõnad on seega kui killuke draamat, pisuke näitemäng meie argikõnes. Ning samas võib öelda, et nad on ka natuke nagu luule, kuivõrd tihti koosnevad nad kahest riimuvast poolest: kill-kõll, nipet-näpet jne. Põhjusteks, miks sedasorti lingvistilised mammutiluud ei ole käibelt kadunud, vaid ikka meie keelekasutust ilmestavad, on suhtluses ilmnev igikestev tung loomingulisuse, mängu ning tähelepanu tõmbamise järele.