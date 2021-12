Inimkeelte kaugemasse ajalukku vaadates on näha nende üldist muutumist. Muutumisvõime on keelte loomupärane omadus, nagu seda on ka keelte suhteline püsivus, mis tagab arusaadavuse. Keelte muutumine ajas ei ole siiski ühtlane, on perioode, kui keeled muutuvad vähe, ning ajajärke, kui lühikese ajaga leiab aset hulk järske muutusi. Kui need muutused toovad kaasa varasemast olulisest erineva keelekuju, mida võib juba mõneti pidada uueks keeleks, saab rääkida keelemurrangust. Eesti keele pikas ajaloos on nähtavad mitu sellist murrangut, nagu osutab järgnev ülevaade. Tänast keeleolukorda arvestades on aga asjakohane küsida, kas praegu on toimumas järjekordne keelemurrang, kirjutab eesti keele ajaloo ja murrete professor Karl Pajusalu.