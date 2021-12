Saksamaa tulevase valitsuse koalitsioonileppe puhul on esile tõstetud küll selge fookuse seadmist ambitsioonikatele kliimaeesmärkidele, küll tahet liikuda tugevama, föderaalsema Euroopa Liidu poole. Mis suurejoonelistest plaanidest lõpuks tegelikkuseks saab, näitab mõistagi aeg. Arvestada tasub seejuures aga, et kuigi roolis istub sotsist kantsler Olaf Scholz, rebivad kaasreisijad agaralt teekaarti tema käest enda pihku.

Seda, et ei rohelised ega Vaba Demokraatlik Partei (FDP) oma jonnist kergelt ei loobu, kinnitasid nii võimukõnelused kui tõestab seesama koalitsioonileping – viimase nädala on Saksa ajakirjandus arutanud, kas dokument on pigem roheliste või liberaalide nägu. Valitsusliidu suurima osalise Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) mõju pole justkui isegi väärt jutuks võtmist.

Kui viimased 16 aastast on Saksamaa poliitika kese olnud kantsler Angela Merkel, siis Scholz ei saa iseenesestmõistetavana võtta sedagi rolli. Mitte et tal poleks meelekindlust või ambitsioonikust – mõlemat on ta tõestanud rahandusministrina ja enne seda Hamburgi linnapeana, kus talle pigem heideti ette liigset soovi kõike ise kontrollida –, vaid ta on partneriks saanud sedavõrd kõvad kivid, et suur osa energiast võib lihtsalt kuluda nende taltsutamiseks.