Narvas on vaid üksikuid näiteid inimestest, kes vabalt vene keelt ei kõnele. Need isikud torkavad linnas pea igal sammul silma ning köidavad tähelepanu. Nii palju kui on narvakaid, on ka reaktsioone, kui suhtlust eesti keeles alustada, kirjutab kolumnist Martin Tikk.



On põhimõttelist vastuseisu, kohkumist, tardumist, ignoreerimist ja üleolekut. Samas ka vene keeles surnuks rääkimist, siirast tänulikkust ja püüdlikku eesti keele purssimist. Kindel on see, et eesti keele kõlamine, eriti linnaruumis, kedagi külmaks ei jäta.