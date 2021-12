Kas varsti on sõda? Seda küsitakse üha enam ei kusagil mujal kui 21. sajandi Euroopas! Venemaa on paigutanud Ukraina piiride lähedusse ja ilmselt ka nn ORDLOsse (nii kutsutakse Luganski ja Donetski Moskva-meelsete separatistide kontrolli all olevaid Ida-Ukraina alasid) tänaseks juba ligi 100 000 sõdurit ning massiliselt sõjatehnikat ja logistilise toetuse vahendeid.

USA ja NATO hoiatavad Venemaa võimaliku sõjalise rünnaku eest Ukrainale eesmärgiga vallutada Ukraina lõunaranniku alad, tagamaks maismaaühendust Venemaa okupeeritud Krimmiga, ja Ida-Ukraina suuremad alad Dnipro nn vasakkaldal. Nii muudetaks kogu Aasovi meri Venemaa sisemereks, võimalusel aga lõigatakse ära lausa kogu Ukraina juurdepääs Mustale merele. Selleks on juba paigutatud Ukraina piiri lähedastesse sõjabaasidesse, samuti Valgevene territooriumile üle poolesaja pataljoni taktikalise grupi ja nende arvu plaanitavat USA luure avalikustatud andmetel kasvatada üle saja. Ka Ukraina sõjaväeluure on kinnitanud seda infot, väites, et kui praegune tankide liikumist takistav muda suurtel lagedatel mustamullavööndi aladel on talvekülmadega kõvaks külmunud, siis jaanuaris-veebruaris, akuraat kaheksa aastat pärast Krimmi hõivamist, on võimalik oodata Venemaa uut suuremastaabilist pealetungi nii maalt, merelt kui ka õhust. Lisaks on kinnitamata andmeid, et salaja mobiliseeritavat ka reserviste ja valmistatavat ette muid vahendeid ja jõude tagamaks võimaliku rünnaku järel okupeeritud piirkondade allutamist, sest ründevägedest selleks ei piisavat.