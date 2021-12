Siseministeeriumi ettepaneku kohaselt on tuleva aasta sisserände piirarv 1311 inimest, mis moodustab 0,1 protsenti alalistest Eesti elanikest. Kuigi seaduses on ette nähtud ka hulk sisserände erandeid näiteks idufirmade või IT-spetsiifiliste töökohtade näol, on siiski nõudlus mitu korda suurem, kui riik seda hetkel lubab. Samas näitas hiljutine Eesti Teadusagentuuri uuring, et Eesti riigikassasse toob tööränne rohkem tulu kui kulu – mida noorem ja kvalifitseeritum on töörändaja, seda rohkem panustab ta ka riigieelarvesse. Tekib küsimus, miks me ikka veel lähtume iganenud kvoodisüsteemist, kui kodus on ilmselge töökäte puudus.