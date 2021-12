Täna jagub piisavalt neid, kelle arvates tahab Putin Ukrainat kui riiki hävitada. Kuid siin ei tasuks unustada, et Valgevene ja Ukraina on Roosevelti ja Churchilli armust ÜRO asutajaliikmed. Putin aga taob mantrana seda, et ÜRO suur viisik on kogu rahvusvahelise elu A ja O, siis miks peaks ta tahtma nende riikide kadumist – ühte liitriigis lahustuvana, teist moraalselt maatasa tehes?