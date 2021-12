Tarkade ja töökate inimeste riiki meelitamine on üks paremaid heaolu säilitamise ning kasvu meetodeid. Muuhulgas lahendab see ka maksutulude probleemi, kirjutab investor Heldur Meerits.

Ühiskondlikke debatte on väga erisuguseid. Mõned plahvatavad mõneks päevaks ja siis raugevad. Teised kestavad aastaid, ilma et mingisugusele tulemusele jõutaks. Mõnikord on jutuks väga väikese huvirühma toimetulek, mõnikord peaaegu kõiki inimesi puudutavad küsimused. Aga vahest polegi niivõrd tegemist raha või staatusega, vaid kõige üldisemalt sellega, mida pidada õigeks või valeks. Ratsionaalne inimene igatseb, et niisugused arutelud kulgeksid korrapäraselt nagu sõjaväeosa rännak või professori loengukonspekt. Ent sagedamini tundub olevat tegemist stiihilise ja metsiku protsessiga, mis viskleb kui metsloom ühest äärmusest teise ning lõpptulemus selgub alles lõpusirgel.