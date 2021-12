Äsja ilmus Postimehes Rainer Katteli artikkel «Kapitalistlik majanduskorraldus variseb kokku iseenda raskuse all» (PM, 16.11.2021). See pealkiri ja ka artikli sisu oli justkui kinnituseks siinkirjutaja äsjasele esseele «Miks teadus ei näi enam usaldusväärne» (ERR, 30.09), kus tõdeti, et just kliimateemal on kaasaja teaduslikus diskursuses kaalutleva ja arutleva hoiaku võtmine muutunud pea võimatuks. Sest aktivistid ja teadusideoloogid on ühiskonnale ette pannud kaks ainuvõimalikku arutelu ja kahtlusi välistavat stsenaariumi – kapitalismi kadu ja kommunismi liikumine või planeedi hukk, millesse saab ainult kas uskuda või mitte uskuda.