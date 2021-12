Täna, 2. detsembril alustavad 60 Eesti kaitseväelast missiooni, et toetada Poola armeed Minski režiimi hübriidrünnaku tõrjumisel. Eesti sõdurid seisavad õlg õla kõrval koos Poola armeega, et kaitsta Põhja-Atlandi alliansi idatiiba. Poola-Valgevene piiril lehvivad turvalisuse ja rahu nimel koos valged ja punased ning sinimustvalged lipud.

Poola rahvas on Eestile tänulik ühtsuse eest nendel rasketel ohuhetkedel. Poola tegevust on aktiivselt toetanud president Alar Karis, riigikogu esimees Jüri Ratas, peaminister Kaja Kallas, valitsuse liikmed ja teised Eesti riigiametnikud alates kriisi algusest Poola-Valgevene piiril, rõhutades, et Minski režiimi tegevus on vastuolus rahvusvahelise õigusega ja migrante kasutatakse poliitilistel eesmärkidel. Tallinna ühemõtteline hääl ja hoiak kõlab Varssavis piisava jõu ja võimsusega.