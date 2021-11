Arvan, et on paras aeg vastata hea kolleegi Maarja Öpiku kevadisele arvamusloole (PM 31.03 2021 «Tippteadus või teenuslabor?»), kuna meie läbiviidav reoveeseire väljatöötamise projekt TÜs hakkab ühes lõigus lõpusirgele jõudma. Maarja väide, et tippteaduse labor ei peaks olema rutiinse seire tegemise koht, on täiesti õige. Selle üle, kas tippteadusega tegelevad uurimisrühmad ja laborid peaks olema rutiinse seire väljatöötamise eesrindel või mitte, on Eesti oludes vaieldav.