Kohalikud valimised on selleks korraks taas läbi. Kohe pärast valimistulemuste kinnitamist algas omavalitsusjuhtide tasu määramine, mis on varemgi leidnud palju meediakajastust ja tekitanud küsimusi. Nüüd on see aga teema, mis jätab kogu maailma vallanud kriisi taustal priiskamise ja eliidi mullis elamise kuvandi.

Pärast valimisi on selle teemaga lihtsam tegeleda, kuna äsja on valija teinud oma valiku, mida enne nelja aastat tagasi muuta ei saa ning kõik poliitikud ja poliitikaga kursis olevad inimesed teavad, et valijal on lühike mälu. Nii ei ole 25–50-protsendiline hüvitise- ja palgatõus mingi mure, kuna uuesti valimiskastide juurde minnes ei mäleta seda enam keegi. Pigem saab enne valimisi lubada olla vastutustundlik, teha ettepanekuid tasu vähendamiseks ning loobuda protestiks mõnest hüvest. Just nagu valijate veenmiseks, et mina olen see õige ja õiglane. Sõnad ja teod ei pruugi aga pärast valimisi enam kokku käia.