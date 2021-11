Kui püüame loodust säästa, käituda igal sammul ökoloogiliselt, siis jääme peatselt hätta, kui me samu põhimõtteid ei rakendaks inimühiskonnas. See aga tähendab inimesi, kellest igaühel on konkreetne roll kogu ühiskonna mõtte- ja käitumisviiside muutmisel. Võib öelda, et nii nagu kliimakatastroof võib olla inimkonnale ohtlik, võib aga olla veelgi ohtlikum olla katkiste suhete eiramine, inimestevaheliste arusaamatuste lahendamata jätmine ja sotsiaalsete probleemide kumuleerumine. Seda on näidanud tuhanded relvakonfliktid ja sõjad, neist suurimad eelmisel sajandil.