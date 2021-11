2008. aasta kevadel ja suvel istusid mitmed Gruusia valitsust nõustavad analüütikud kaartide ja meediakokkuvõtete taga ning üritasid aru saada, mida Venemaa Gruusia vastu plaanib. Tollal arvas enamik Lääne-Euroopast ja Põhja-Ameerikast, eriti sealsed valitsused, et midagi ei plaani. Sõjalise sissetungi võimalust isegi ei arutatud, see olnuks täiesti «ebaratsionaalne». Saksa ajalehed kirjutasid, et Gruusia on eskaleeruvas konfliktis «separatistide ja keskvalitsuse vahel» ise süüdi ja Saakašvili kahjustab oma riiki, kuna ei saa Moskvaga läbi. Venelased olid 2008. aasta aprillis presidendi dekreediga loonud ametlikud suhted Abhaasia ja Lõuna-Osseetiaga, saatnud dessantnikud ja raudteeväed Abhaasiasse ning läänemaailm üritas kõigest väest kõiki osalisi «dialoogile» manguda. Paralleelselt proovisid oma «rahuplaani» ellu viia Berliin, Washington, Pariis, Brüssel ja Thbilisi.