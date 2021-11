Kuigi pagulaskriis Valgevene ja Euroopa Liidu piiril on päevalehtede ja netiportaalide esikülgedelt kadunud, ei ole olukorra tõsidus muutunud. Olukord ei ole paranenud ka nendes sõjakolletes, kust praegused pagulased pärit on. Eesti valitsuse seisukoht on, et hetkel on parim lahendus panna piiridele okastraat ning saata abi Leedu ja Poola kolleegidele. Meie suhtumine on moraalselt vale, rikub kehtivaid Euroopa reegleid ja toob kaasa barbaarsed tagajärjed.