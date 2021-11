Rail Balticu (RB) ehitamiseks vajalike ehitusmaavarade varustuskindluse uuringust (Skepast & Puhkim, 2017) selgub, et RB kehandi täitematerjali (liiv ja kruus) läheb vaja kuni 15 miljonit kuupmeetrit. Nende materjalide varustuskindlus Harjumaal on praegu veel rahuldav, kuid uute varude lisandumiseta langeb see aastail 2022–2025) kriitilise piiri lähedale. Raplamaal ja Pärnumaal on liiva ja kruusa varustuskindlus juba praegu kriitiline. Kui optimaalsele veokaugusele mitte mõelda, saaks Pärnumaal arvestada lisaks Läti maavaradega, kuid sel juhul ei võetaks arvesse Läti RB ehitust ja muid sealseid suuri ehitusobjekte – seega ei ole ka Lätist liiva ja kruusa ostmine reaalne. Raudteekehandile tuleb rajada kaitsekiht, milleks kasutatakse ehitusotstarbelist karbonaatkivi.