Peeter Oleskist (25.12.1953–25.11.2021) võib kirjutada mitut moodi. Näiteks kõiki tema töid ja tegemisi ning ametikohti üles lugedes. Saaks isegi teadus- ja õppejõutööd välja jättes pika ja muljet avaldava loetelu. Isegi kui neil tegevustel, mis avalikkuse eest varjatud olid, mitte peatuda. Juba «presidendi sõbrast», igasuguste «salade» kaaslasest, kaitseväe juhtide abistajast ja rektorite nõunikust saaks pajatada küll ja küll. Läheksin siiski teist teed mööda ja üritaksin kuidagi kokku võtta, mida ta meie jaoks tähendas. See on loomulikult raskem, aga ega asju peagi liiga kergelt võtma, nagu Peeter ise arvata tavatses.

Raskem on ta aga juba seetõttu, et igaühe jaoks tähendas Peeter midagi veidi erinevat. Milline ta aga tegelikult oli, seda teised suuremalt jaolt ei teadnud, vahest ainult Sirje. Eks need minugi meenutused ole seetõttu rohkem üksikud sähvatused ja mõtted sellest, mida Peeter mul näha võimaldas.