Viimase aja populaarseim sõna on vist «rohepööre», mis on ehk paratamatu, kuna hiljuti lõppes Glasgow’ kliimakonverents ja enamik inimesi on muundunud harrastusviroloogidest harrastuskliimaekspertideks. Ei möödu päevagi, kui keegi rohepöördest või laialdasemalt keskkonnast/kliimast midagi ei kirjuta. Olen selle peale mõelnud ja langesin ise samasse lõksu: kirjutan just rohepöördest, kuid natuke teise nurga alt.

Rohepööre on tulnud selleks, et jääda, kui lugeda ajakirjanduses avaldatud lugusid, nagu «Miljardäri ennustus: naftafirmad ei maksa pikas plaanis enam midagi» (PM, 7.11.2021) või siis «Tanklaid jääb Eesti kaardil üha vähemaks» (EPL, 23.11.2021) või «Riik meelitab rahaga koduomanikke ahjuküttest loobuma» (PM, 4.11.2021). Need on vaid mõned näited, kuid need on artiklid, mis viisid mind mõttele, et kuidas edasi, mida peab juba täna arvestama/planeerima kohaliku omavalitsuse/riigi tasandil, kui reaalne rohepööre liigub samm-sammult edasi.