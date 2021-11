Hepsori aktsia tegi märkijad reedel minutitega rikkamaks ja kui millegi pärast nuriseda, siis ainult seetõttu, et väärtpabereid kõigile nii vähe jagus. Ligi üheksakordne ülemärkimine on Tallinna börsil väga tugev tulemus ja näitab, et siinse rahva huvi on ülisuur.