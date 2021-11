Türgis on juba pikka aega olnud kõrge inflatsioon, kõrge töötuse määr – eriti noorte seas –, ja kahjuks ka kasvav vaesus. Halli nimekirja aitas neil jõuda terroristlik raha, rahapesu ning loomulikult laiaulatuslik korruptsioon igal alal. Selline iseloomustus on ka tugevalt nõrgestanud Türgi liiri, mis oli juba enne madalseisus. Oma panuse on andnud Türgi autokraatliku juhi Recep Tayyip Erdoğani välisriikidevastane retoorika.

Tegelikkuses hakkab Türgi olema üha rohkem Iraani ja selle ajatollade nägu. Türgis on raske näha NATO liiget. Olukorra teeb veelgi raskemaks see, et riigijuhte on seostatud narkokaubandusega, nafta-kulla vahetuskauba ning teiste äridega, mis seni on olnud seotud Venezuelaga.